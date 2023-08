Fenômeno, ‘Barbie’ alcança valor explosivo em bilheterias no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quatro finais de semana depois de sua estreia badalada, Barbie ainda lidera o ranking de arrecadação da bilheteria nacional. Segundo dados da Comscore, o filme com Margot Robbie e Ryan Gosling, dirigido por Greta Gerwig, soma mais de 10 milhões de espectadores no Brasil, acumulando um total de 200,8 milhões de reais. No mundo, a produção fechou o fim de semana com 1,18 bilhão de dólares em bilheteria.

Confira o Top 10 completo:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 3 a 6 de agosto):

Barbie

Megatubarão 2

Oppenheimer

Elementos

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Gatos no Museu

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Asteroid City

São Miguel Arcanjo – O Anjo Maior

A Era de Ouro

