Onda rosa: como ‘Barbie’ fez história nos cinemas no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O fenômeno Barbie é antecipado há meses pelo público e previsões de bilheteria, mas nem os maiores entusiastas poderiam imaginar a onda rosa que se apodera sobre o Brasil e mundo: em cartaz há apenas um dia, o longa, que traz a icônica boneca ao cinema live-action, se tornou a segunda maior estreia da história do Brasil, atrás apenas de Vingadores: Ultimato, de 2019.

A quantia arrecadada apenas na quinta-feira, 20, segundo a Comscore, é de 22,9 milhões de reais. Atualmente, o filme domina a distribuição de salas através do Brasil, exibido em múltiplas sessões diárias — além de, no dia de estreia, ter sido foco de sessões durante a madrugada. Além de fãs da boneca, o filme atrai espectadores curiosos com a história elaborada pelos roteiristas Greta Gerwig e Noah Baumbach, expoentes do cinema autoral americano, que subverteram expectativas e realizaram um produto destinado a quem ama, odeia ou não pensa sobre o brinquedo.

Atrás de Barbie na lista de maiores estreias nacionais da história estão blockbusters como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Vingadores: Guerra Infinita. A previsão é que o longa cor-de-rosa tenha um fim de semana exitoso ao redor do globo, acumulando — no mínimo — 110 milhões de dólares.

O filme acompanha a personagem título (Margot Robbie) em seu mundo perfeito, onde impera a alegria e o domínio feminino. Quando uma série de imprevistos passa a perturbar seu cotidiano e sua psique, porém, a boneca viaja ao mundo real acompanhada de Ken (Ryan Gosling) para achar a solução de seus problemas.

Continua após a publicidade

Siga