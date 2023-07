Esquenta ‘Barbie’: 5 animações da boneca para assistir no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta quinta-feira, 20, o aguardado live-action de Barbie chega aos cinemas de todo mundo. Protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme estreia cercado de expectativas, trazendo a boneca mais famosa do planeta para as produções de carne e osso. Antes disso, no entanto, o universo da Barbie já havia conquistado crianças e adultos com quase 40 animações, que retratam a boneca em diversas versões e enredos. Para se preparar para o filme e relembrar os desenhos, VEJA separou cinco animações da personagem da Mattel disponível no streaming. Confira a seguir:

Barbie e o Quebra-Nozes (2001)

Onde assistir: Globoplay

Lançado em 2001, o clássico Barbie e o Quebra-Nozes foi a primeira animação a levar a boneca para as telas. Na história, Clara é uma jovem órfã que ganha um boneco Quebra-Nozes de presente de Natal. À noite, enquanto ela dorme, o boneco ganha vida e protege a dona de soldados malvados. Quando Clara acorda, ela descobre que foi encolhida, e embarca em uma viagem junto com o Quebra-Nozes para desfazer o feitiço.

Barbie em O Lago dos Cines (2003)

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Inspirado no balé clássico russo, a história traz Barbie como Odette, a filha caçula de um padeiro que é amaldiçoada por um feiticeiro depois de seguir um unicórnio até a Floresta Encantada. Enfeitiçada, a garota é transformada em um cisne pelo vilão, que quer derrotar a Rainha das Fadas.

Barbie Fairytopia (2005)

Onde assistir: Globoplay

A jovem Elina é uma fada sem asas que vive em uma flor junto com o fofíssimo Bibble. Quando a malvada Laverna enfraquece todas as criaturas voadoras de Fairytopia, Elina embarca em uma viagem em busca de Azura, a fada-guardiã que pode ajudar a salvar seus amigos.

Barbie e Suas Irmãs Numa Aventura de Cavalos (2013)

Onde assistir: Netflix e HBO Max

Na história de 2013, Barbie e suas irmãs partem para os Alpes Suíços para passar as férias de verão em uma academia de equitação. Lá, elas encontram um cavalo encantado que torna a experiência em uma aventura mágica.

Barbie Poder de Sereia (2022)

Onde assistir: Netflix

Nessa versão recente do universo da Barbie, as irmãs Barbie Brooklyn, Barbie Malibu, Skipper, Stacie e Chelsea se transformam em sereias e embarcam em uma aventura subaquática para salvar o reino de Pacífica de grandes perigos.