As primeiras – e bombásticas – impressões sobre o filme ‘Barbie’

Um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie teve uma pré-estreia no domingo, 9, em Los Angeles, na qual alguns críticos de cinema puderam conferir em primeira mão o filme estrelado por Margot Robbie. Segundo as primeiras impressões, o longa dirigido por Greta Gerwig é bombástico, engraçado e muito inteligente, arrecadando comentários positivos em sua maioria. Perri Nemiroff, do Collider, teceu elogios sobre o figurino, design de produção e ao filme como um todo. Entretanto, lamentou que alguns personagens importantes tiveram arcos com pouco tempo de tela para serem desenvolvidos. De acordo com um jornalista do site ScreenRant, a diretora fez um golaço, e as atuações de Ryan Gosling e Simu Liu, intérpretes de versões do boneco Ken, são “puro entretenimento”.

Margot Robbie e seu parceiro de cena principal, Ryan Gosling, também ganharam menções honrosas: “Greta Gerwig de alguma forma superou minhas expectativas. Dê a Ryan Gosling uma indicação ao Oscar, estou falando sério!”, escreveu Jamie Jirak, do ComicBook. “Barbie é espirituoso, sincero e totalmente divertido. Ryan Gosling rouba a cena, entregando a maioria das risadas, enquanto a performance sincera de Margot Robbie vai tocar seu coração. Embora eu tenha gostado da maior parte do filme, o roteiro parece inchado às vezes”, comentou a apresentadora de TV Sharronda Williams.

Uma editora da Variety indicou que o filme tem uma narrativa feminista, o que o torna “perfeito”. “Greta Gerwig oferece um comentário sutil sobre o que significa ser uma mulher em uma brincadeira engraçada, maravilhosa e divertida. Todo o elenco brilha, especialmente Margot Robbie e Ryan Gosling em papéis que eles claramente nasceram para interpretar”, escreveu Katcy Stephan.

Barbie estreia no Brasil em 20 de julho e tem no elenco Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Sharon Rooney, Dua Lipa, Nicola Coughlan, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa e John Cena.

