‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ e mais estreias para assistir no cinema em julho

O mês mais aguardado para o cinema de 2023 chegou: julho. Desde meados do ano passado, o embate entre Barbie e Oppenheimer, dos autores Greta Gerwig e Christopher Nolan, é aguardado por frequentadores das salas de exibição, e a disputa atinge seu clímax no dia 20, quando ambos estreiam. Além da dupla, porém, os 30 dias estão recheados de títulos promissores e variados. Confira seis dicas do que ficar de olho:

A Praga

Quando: 6 de julho

Nos anos 1960, José Mojica Marins — ou Zé do Caixão — concebeu A Praga como episódio do programa Além, Muito Além do Além, da TV Bandeirantes, que depois seria perdido eternamente em um incêndio. Determinado a dar sobrevida a sua história, Mojica decidiu regravá-la em 1980, mas não levou o projeto ao fim. Mais de trinta anos depois, o cineasta Eugênio Puppo encontrou os rolos de filme da produção inacabada, até então considerados perdidos, e deu o pontapé no projeto que restaurou, fez trilha e correção de cor e finalizou o filme do falecido mestre do horror brasileiro. Agora, ele enfim chega às telas para contar a história de um casal que, amaldiçoado por uma bruxa, passa a sofrer com fome por carne crua.

Sobrenatural: A Porta Vermelha

Quando: 6 de julho

Mais de dez anos após o primeiro Sobrenatural, o astro Patrick Wilson volta ao protagonismo da franquia, mas assume também uma posição para ele inédita: a de diretor. Tomando as rédeas da série de terror, ele reúne o elenco do primeiro longa, incluindo Rose Byrne e Ty Simpkins, para retratar mais um confronto entre a família Lambert e forças ocultas que vivem na dimensão da ‘Porta Vermelha’. Desta vez, eles enfrentam a difícil tarefa de banir os demônios para sempre.

Missão Impossível 7: Acerto de Contas – Parte 1

Quando: 13 de julho

Tom Cruise retorna para o início do fim de sua franquia mais bem-sucedida, em andamento desde 1996. No penúltimo longa estrelado pelo ator, o protagonista Ethan Hunt se une a colegas de alto calibre — vividos por atores como Hayley Atwell, Simon Pegg e Rebecca Ferguson — para rastrear uma arma que, nas mãos erradas, pode ameaçar a humanidade inteira. Para concretizar seu heroísmo, o ator novamente investe em acrobacias arriscadas, e até pulou de um precipício enquanto dirigia uma motocicleta.

Barbie

Quando: 20 de julho

Pela primeira vez em mais de 70 anos de marca, a boneca Barbie será foco de um filme live action distribuído nos cinemas. Vivida por Margot Robbie, a nova versão da personagem já é um dos principais destaques de 2023 sem ao menos ter seu filme lançado — a espera, porém, acaba em breve. No longa escrito por Greta Gerwig e Noah Baumbach, ela vive na perfeita Barbielândia, onde tudo são rosas, mas começa a notar falhas em sua realidade — banhos frios, pés chatos e pensamentos sobre morte —, o que a leva a uma jornada rumo ao mundo real, acompanhada por Ken (Ryan Gosling).

Oppenheimer

Quando: 20 de julho

Primeiro filme de Christopher Nolan desde Tenet, de 2020, Oppenheimer é baseado em uma história de vida real. Nos anos 1940, o físico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) fez parte do Projeto Manhattan, cuja missão era criar as primeiras bombas atômicas. Seus estudos culminaram em 1945, quando os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki, no Japão, causando o maior estrago já provocado por um explosivo. O filme acompanha o desenvolvimento da tecnologia fatal e os complicados conflitos éticos, morais e sociais enfrentados pelo protagonista e aqueles ao seu redor.

Mansão Mal-Assombrada

Quando: 20 de julho

Vinte anos após o filme homônimo estrelado por Eddie Murphy, a clássica atração do parque Disney World ganha uma nova versão cinematográfica, desta vez com maior orçamento e um elenco de peso. Estrelado por Lakeith Stanfield, Jared Leto, Danny DeVito, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis e mais, o filme leva um padre, um cientista, uma vidente e um historiador para uma mansão lotada de fantasmas — e promete equilibrar terror, comédia e diversão familiar.

