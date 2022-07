‘Elvis’ não é páreo para ‘Thor 4’ e ‘Minions’ nos cinemas brasileiros

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme biográfico sobre Elvis Presley (1935-1977) acabou ofuscado nas bilheterias brasileiras ao longo de seu fim de semana de estreia, culpa de Thor: Amor e Trovão e Minions 2: A Origem de Gru, que continuam arrebanhando o público para as salas. Protagonizado por Austin Butler, Elvis foi visto por quase 200.000 espectadores, somando 4,94 milhões de reais em bilheterias entre os dias 14 e 17 de julho. Já o quarto longa do Thor, herói nórdico interpretado por Chris Hemsworth, levou 825.000 pagantes no mesmo período — o número somado ao da semana anterior resulta em 3,7 milhões de espectadores no Brasil até o momento, num total de 74,6 milhões de reais. Já os monstrinhos amarelos ficaram em segundo lugar no ranking da bilheteria da semana, vistos por 623.000 espectadores, somando, agora, um total de 3,30 milhões de pagantes no país. Ao redor do mundo, Elvis já soma 170 milhões de dólares em bilheteria, sendo os Estados Unidos o líder em público, com 106 milhões de dólares arrecadados por lá desde quando o longa chegou aos cinemas americanos, em 24 de junho.

No ranking dos dez filmes mais vistos nos cinemas brasileiros no fim de semana, Thor: Amor e Trovão e Minions 2 ocupam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar, seguidos de Elvis; O Telefone Preto, Top Gun: Maverick, Jurassic World: Domínio, Lightyear, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Crimes do Futuro e Lola e Seus Irmãos.