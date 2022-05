‘Doutor Estranho 2’ arrebenta em bilheteria – e deixa ‘Batman’ no chinelo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura somou singelos 450 milhões de dólares em bilheteria mundial ao longo do fim de semana de estreia – sendo 185 milhões só entre Estados Unidos e Canadá. A quantia faz do segundo filme protagonizado pelo herói da Marvel, vivido por Benedict Cumberbatch, a maior estreia do ano, derrubando no topo Batman, que abriu com 380 milhões de dólares em seu lançamento, em março. No Brasil, Doutor Estranho 2 fez 75 milhões de reais, levando 3,5 milhões de espectadores aos cinemas – em comparação, Batman fez 32 milhões de reais em seu fim de semana de estreia.

O bom resultado de Doutor Estranho na bilheteria global não conta nem com a Rússia, boicotada pelos estúdios de cinema por causa da guerra com a Ucrânia, ou com a China, ainda sem data de estreia do filme, que atualmente está sob o escrutínio da censura local. A soma de todos os fatores aponta que, apesar dos pesares, o cinema está retomando as rédeas de tempos passados, antes da pandemia fechar salas, espantar o público e adiar estreias.

No Brasil, o ranking de mais vistos, feito pela empresa Comscore, fica completo com: Sonic 2; Animais Fantásticos – Os Segredos de Dumbledore; Cidade Perdida; Jujutsu Kaisen; Detetives do Prédio Azul 3; Medida Provisória; Downton Abbey II; A Pior Pessoa do Mundo e A Fratura.