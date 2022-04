5 filmes que prometem salvar os cinemas em 2022

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ir ao cinema foi um entre vários hábitos cotidianos que a pandemia afetou. Dois anos depois, o setor ainda se esforça para voltar aos patamares de outrora – e desovar diversos filmes que foram adiados de seus calendários oficiais. A recuperação, contudo, anda lenta. Um levantamento recente da Associação de Cinema apontou que 2021 teve um salto de 81% em relação ao ano anterior – no qual os cinemas passaram um bom tempo fechados – arrecadando 21,3 bilhões de dólares em bilheteria mundial. O montante, porém, ficou 50% abaixo na comparação com 2019, em tempos pré-pandêmicos, quando o setor alcançou 42,3 bilhões.

Logo, 2022 virou a esperança da indústria cinematográfica – mas suas apostas, até agora, só decepcionaram. A expectativa era que Batman, primeira grande estreia do ano, chegasse a 1 bilhão de dólares, o que não aconteceu e o filme, até o momento, fez 752 milhões no mundo. Morbius e Moonfal, também superproduções com estrelas hollywoodianas, se revelaram fiascos assustadores – com orçamento de 140 milhões de dólares, Moonfal estacionou em vergonhosos 43 milhões em bilheteria. Já Animais Fantásticos: O Segredo de Dumbledore amargou uma estreia mediana, com 200 milhões até o momento – comendo poeira, quem diria, de Sonic 2, com 241 milhões globais.

A missão de recuperar as rédeas do setor, agora, pesa sobre os ombros de cinco filmes que continuam como favoritos para arrebanhar multidões até o fim do ano. Confira:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Estreia: 5 de maio

O bom resultado de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que contou com a participação de Benedict Cumberbatch no figurino de Doutor Estranho, aumentou as expectativas em torno do segundo filme do mago que vem ocupando o lugar do líder Homem de Ferro no mundo Marvel.

O Homem do Norte

Estreia: 12 de maio

Dirigido por Robert Eggers (dos belos e assustadores O Farol e A Bruxa), O Homem do Norte, baseado em uma lenda viking, é uma superprodução épica com elenco estelar, reunindo Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Björk, entre outros. Lá fora, o filme acabou de estrear e já mostrou bons sinais de bilheteria.

Continua após a publicidade

Jurassic World: Domínio

Estreia: 9 de junho

Desde 2015, quando a franquia foi ressuscitada por Colin Trevorrow, com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, os dois filmes lançados até agora superaram 1 bilhão em bilheteria, e arrancaram elogios da crítica e do público. A nova aventura promete repetir o feito, ao reunir na trama o elenco de toda a saga, desde o primeiro Jurassic Park, de 1993.

Não! Não Olhe!

Estreia: 21 de julho

Jordan Peele, diretor de Corra!, promete dar um passo à frente no quesito terror. Com Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun no elenco, a trama se passa num rancho isolado onde os protagonistas são assombrados por acontecimentos estranhos. Juntos, os dois filmes dirigidos por ele – Peele é um prolífico ator e produtor, mas esse é apenas seu terceiro filme na direção –, Corra! e Nós, fizeram 560 milhões de dólares em bilheteria.

Avatar 2

Estreia: 15 de dezembro

Treze anos após o sucesso avassalador de Avatar, que até hoje detém o título de filme mais rentável da história, com 2,8 bilhões de dólares em bilheteria, James Cameron vai, finalmente, lançar a continuação da história ambientada no planeta Pandora. Será a sequência capaz de desbancar o primeiro longa do topo do cobiçado ranking?