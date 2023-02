De lares adotivos ao Oscar, a emocionante trajetória de Barry Keoghan

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 30 anos de idade, Barry Keoghan coleciona reconhecimentos. Considerado um dos melhores jovens atores da Irlanda, ele é requisitado por grifes de moda e, agora, possui uma indicação ao Oscar para chamar de sua pelo filme Os Banshees de Inisherin. A vida nem sempre foi gloriosa para o rapaz nascido em Dublin. Antes de alcançar a fama, um trabalho árduo, aliás, ele lidou com dramas familiares que até hoje o assombram.

Entre os 5 e os 12 anos de idade, Keoghan e seu irmão, Eric, passaram por treze lares adotivos distintos, com visitas esporádicas da mãe, que sofria com o vício em heroína. Segundo ele, as casas que os receberam sempre trataram ambos bem, mas a experiência como um todo, de ficar longe da mãe e em constante mudança foi traumática. “A gente via nossa mãe aos sábados. Íamos ao McDonalds, ao cinema, coisas assim. É triste lembrar dessa época. Quando você é criança, pensa, eu vejo minha mãe, mas não sou cuidado por ela”, disse ele em entrevista.

Quando Keoghan completou 12 anos de idade, sua mãe morreu. “Foi o pior dia da minha vida”, conta. Sua avó e uma tia conseguiram a guarda dos meninos na Justiça. Eles então viveram juntos em uma casa pequena, onde todos tiveram que se reajustar para transformar o local em um lar. Keoghan afirma que, antes de qualquer teste para um novo trabalho, ele faz uma oração pedindo que sua mãe o ajude. “Tenho ótimas memórias dela, ela era linda.”

O desejo de atuar era parte dele. Na escola, entrou para o elenco de uma peça, mas foi expulso por mau comportamento. Sem dinheiro para ir ao cinema, encontrou um jeito de entrar escondido para ver filmes de graça quando era adolescente. Na juventude, estudou na escola de artes The Factory apesar das dificuldades financeiras – em alguns dias, não tinha dinheiro para pegar o ônibus até a aula. Começou a atuar em pontas até que, aos 25 anos, conseguiu um papel de destaque no filme O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017), no qual interpreta o filho dos atores Nicole Kidman e Colin Farrell. Desde então, sua agenda ficou concorrida.

Ele atuou em grandes produções como Dunkirk, Eternos (da Marvel), foi o Coringa do Batman de 2022, com Robert Pattinson, e, agora, chegou à principal premiação do cinema com Os Banshees de Inisherin. No longa, ele interpreta um rapaz problemático, tratado como o esquisito da ilha onde a trama se passa. Com a fama de coadjuvante que rouba a cena, ele vai encarnar seu primeiro protagonista em Saltburn, seu próximo filme, com a diretora vencedora do Oscar Emerald Fennell. O futuro, ao que tudo indica, é promissor para o jovem irlandês.