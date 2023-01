Indicados ao Oscar e filmes de terror: o que ver nos cinemas em fevereiro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os Banshees de Inisherin

Estreia em 2 de fevereiro

Com nove indicações ao Oscar, entre elas de melhor filme, o longa de comédia dramática se passa em uma ilha remota da Irlanda e acompanha a peculiar história de dois homens que rompem uma longa amizade. A trama sagaz usa a relação dos dois como um paralelo para a guerra civil do país, na década de 1920.

Batem à Porta

Estreia no dia 2

Nova produção de M. Night Shyamalan, o longa de terror traz um tom apocalíptico envolvendo um grupo bizarro de pessoas que quer impedir o fim do mundo. Com Jonathan Groff e Dave Bautista no elenco.

Pearl

Estreia no dia 9

A produção de terror indie traz de volta a nova queridinha do gênero, a atriz Mia Goth, na trama que complementa a história do filme X – A Marca da Morte, outra produção com ela e o diretor Ti West.

Triângulo da Tristeza

Estreia no dia 17

Outro indicado ao Oscar de melhor filme, o longa de comédia ácida acompanha um cruzeiro de luxo no qual ricaços vão passar por perrengues inesperados. O longa ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes do ano passado.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Estreia no dia 17

O herói vivido por Paul Rudd e sua parceira, interpretada por Evangeline Lilly, retornam para uma nova aventura da Marvel, misturando comédia e teorias curiosas da física quântica.

A Baleia

Estreia no dia 23

Com três indicações ao Oscar, entre elas de melhor ator para Brendan Fraser, o drama acompanha a história de um homem obeso que tenta se reconectar com a filha, enquanto sofre a dor do luto da morte do namorado.