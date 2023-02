‘Os Banshees de Inisherin’: Entenda o título do filme indicado ao Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme Os Banshees de Inisherin, em cartaz nos cinemas, recebeu nada menos que nove indicações ao Oscar 2023: e mereceu cada uma delas. Na trama, dois amigos, interpretados por Colin Farrell e o Brendan Gleeson, de um dia para o outro terminam a amizade. Na verdade, só um deles quer acabar tudo enquanto o outro entra no fundo do poço. O filme mistura humor e drama no roteiro afiadíssimo do diretor Martin McDonagh. O título traz significados profundos, desde uma entidade mística até uma relação antiga do diretor com a ilha onde o filme foi gravado. Saiba mais no vídeo acima.