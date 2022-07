Como Wagner Moura foi de galã de novela a queridinho de Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2013, durante uma coletiva de imprensa de divulgação do filme Elysium, no Brasil, Wagner Moura explicou por que demorou tanto tempo para aceitar um convite de Hollywood. “Eu não queria fazer qualquer coisa, quero trabalhar com roteiros que me interessem”, disse. Na época, o ator baiano, que fez fama na Globo em séries e novelas – sendo a última Paraíso Tropical, de 2007 –, lidava com a popularidade de Capitão Nascimento, seu personagem em Tropa de Elite 1 e 2 (2007 e 2010), que estourou também fora do Brasil. De Elysium para cá, Moura só aumentou sua fama na gringa – e já deixou claro o tipo de história que o atrai.

Atualmente, o ator é um dos “nomões” no elenco cheio de estrelas de Agente Oculto, o filme mais caro feito pela Netflix até hoje. Moura interpreta Laszlo Sosa, um malandro franzino que o personagem de Ryan Gosling procura quando precisa de um passaporte falso. O papel foi outro conquistado pelo brasileiro graças ao Tropa: os diretores do filme, os irmãos Joe e Anthony Russo, viraram fãs do ator por causa do longa policial de José Padilha, e ligaram diretamente para ele, convidando-o para participar da superprodução.

Agente Oculto destoa um pouco do tipo de história que Moura tem feito lá fora, mas mantém a “alma” dos personagens que lhe interessam: aqui, um deslocado estranho no filme que exala testosterona – em determinada cena, ele aparece tricotando. Em comum, os papéis assumidos por ele tratam de temas sociais em alta, indo da ficção científica à cinebiografia. Em Elysium, no qual atua ao lado de Matt Damon, seu personagem trafica pessoas para fora da Terra rumo à sociedade de ricaços no espaço, uma alusão à crise migratória. Em Sérgio (2020), ele dá vida ao famoso diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que atuou na ONU e foi morto num atentado. Claro, é necessário destacar seu papel como o traficante Pablo Escobar na popular série da Netflix Narcos, que alçou de vez Moura ao estrelato nos Estados Unidos – com direito a uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator.

Este ano é um dos mais prolíficos para Moura. Além de Agente Oculto, ele lançou Marighella, dirigido por ele; a série Iluminadas, da Apple TV+, ao lado de Elizabeth Moss; e fará sua estreia dublando uma animação americana, como o Lobo Mal de Gato de Botas: O Último Pedido, da franquia Shrek. Seu próximo projeto será Civil War, um épico de ação com o diretor inglês Alex Garland, o mesmo de Ex-Machina e Aniquilação, e com Kirsten Dunst no elenco. Ao que tudo indica, o ex-global não tem planos de desacelerar.