‘Agente Oculto’: filme mais caro da Netflix é uma explosão de adrenalina

Com quase 7 bilhões de dólares em bilheteria no currículo, os irmãos Anthony e Joe Russo acabam de chegar à Netflix com o pé no peito. A dupla, que foi responsável pelos dois últimos longas dos Vingadores, agora conduz Agente Oculto, o filme mais caro feito pela plataforma de streaming até hoje: um orçamento de estonteantes 200 milhões de dólares. Baseado no livro The Grey Man, de Mark Greaney, a trama de espionagem conta a história de um ex-presidiário que se torna agente da CIA – até se rebelar contra a agência ao investigar um caso de corrupção. A produção é repleta de cenas de ação, transbordando adrenalina, com a ajuda de um elenco de estrelas encabeçado por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e com uma participação bem especial do brasileiro Wagner Moura. Veja mais no programa Em Cartaz.