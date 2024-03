Como o Oscar evitou que cãozinho de ‘Anatomia de uma Queda’ se estressasse

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Estrela canina de Anatomia de Uma Queda, o border collie Messi, de 7 anos de idade, roubou a cena durante a temporada de premiações e fez uma ponta divertida no Oscar 2024. “Não via um ator francês comer vômito assim desde Gérard Depardieu”, brincou o apresentador Jimmy Kimmel, enquanto a câmera focava no cachorrinho, que mais tarde ainda apareceu aplaudindo o Oscar de Robert Downey Jr., vencedor da estatueta de melhor coadjuvante. Ao que tudo indica, no entanto, o cachorrinho gravou sua aparição um pouco antes do início da apresentação ao vivo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o cachorro aparece envolto por poucas celebridades enquanto uma câmera grava suas reações com o teatro quase vazio. A escolha dos takes pré-gravados, muito provavelmente, foi feita para evitar que o animal enfrentasse um nível elevado de estresse, já que premiações movimentadas como o Oscar não são exatamente um programa para cachorro. De uma forma ou outra, o público se divertiu com o cachorrinho, e as imagens estreladas por ele são primorosas — assim como sua atuação no longa.

Confira o vídeo a seguir:

Messi the dog from Anatomy of a Fall was not due to attend the #Oscars but there is a look alike in front of a camera in the Dolby filing a segment with a small audience. pic.twitter.com/cyXwm3z7vU — Chris Gardner (@chrissgardner) March 10, 2024

Continua após a publicidade

No programa Em Cartaz, os jornalistas Felipe Branco Cruz e Raquel Carneiro, do time de cultura da revista VEJA, analisam as produções que concorrem ao Oscar 2024.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial