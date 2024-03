As falhas terríveis da transmissão do Oscar 2024 pela Max e TNT

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A transmissão do Oscar 2024 pela Max (ex-HBO Max) e o canal TNT enfrentou vários problemas técnicos na noite deste domingo, 10. Logo após a entrega do primeiro troféu importante da noite, de melhor atriz coadjuvante para a Da’Vine Joy por Os Rejeitados, o sinal da premiação cortou de volta para o estúdio em que estavam Ana Furtado e as comentaristas, a jornalista Aline Diniz e a atriz Andréia Horta, cortando o começo do discurso de agradecimento de Da’Vine. Em outro momento, a transmissão também atrasou para mostrar os indicados a melhor animação — categoria vencida por O Menino e a Graça, e o público também não viu que War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko conquistou a estatueta de melhor curta-metragem animado. Em outros, o áudio da transmissão também ficou mudo. Ana Furtado chegou a confirmar que estavam passando por alguns problemas com o sinal da cerimônia. VEJA questionou a Warner Bros. Discovery sobre as falhas, mas não obteve resposta até o momento.

A 96ª edição do Oscar acontece no Dolby Theater, em Los Angeles.

