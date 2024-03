Oscar 2024: Confira os looks do tapete vermelho

O Oscar antecipou o horário da cerimônia deste ano, logo, astros e estrelas começaram a chegar mais cedo no Teatro Dolby, em Los Angeles para a 96ª edição do prêmio. De acordo com o portal The Hollywood Reporter, a antecipação do início da cerimônia é estratégica, para manter os espectadores assistindo até o final, já que além do horário de verão ter começado na madrugada deste domingo, outros países acompanham até tarde o ingrato fuso horário da costa oeste americana — caso do Brasil, aliás.

Independentemente disso, porém, as estrelas já exibem looks de tirar o fôlego no tapete vermelho. Confira:

Danielle Brooks de Dolce & Gabbana