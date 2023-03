Como o Brasil ajudou Brendan Fraser a ganhar o Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

“Levei dez anos para fazer A Baleia, pois não conseguia escolher o ator protagonista”, disse o cineasta Darren Aronofsky em um depoimento no lançamento do filme, antes de explicar como chegou ao nome de Brendan Fraser — que, neste domingo, 12, levou pelo papel seu primeiro Oscar. Curiosamente, a história de como o ator e o diretor começaram a parceria passa por terras brasileiras.

Aronofsky conta que fez muita pesquisa e testes ao longo dos dez anos que buscava o ator perfeito para interpretar Charlie, um homem em luto que sofre de obesidade mórbida. “De estrelas de cinema a estreantes, falei com talentos incríveis, rostos bonitos, mas nenhum deles era Charlie”, disse o diretor. Um dia, assistindo a vídeos variados no YouTube, Aronofsky trombou com o trailer de 12 Horas Até o Amanhecer, filme de 2006, do diretor Eric Eason, rodado em São Paulo.

“Eu cai nesse trailer de um filme brasileiro pequeno e lá estava Brendan Fraser. Um pouco mais velho, mas com os mesmos olhos. Aquele azul impossível repleto de calor e profundidade. Me deu um estalo: eu tinha achado o Charlie”, diz Aronofsky. No longa, uma co-produção entre Estados Unidos, Brasil e Alemanha, Fraser atua ao lado dos brasileiros Alice Braga, Matheus Nachtergaele e Milhem Cortaz, interpretando um americano em São Paulo, dono de um bordel, que encontra uma maleta de valor milionário – o que desenrola uma trama policial e de suspense.

