‘Comic-con do interior’, Pow Festival vai misturar cultura geek e música

No fim de semana, entre 9 e 10 de dezembro, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, receberá a primeira edição do Pow Festival. O evento flerta com o modelo da Comic-con, feira de cultura pop e nerd que se popularizou pelo mundo após arrebanhar milhões de visitantes nos Estados Unidos — no Brasil, o selo é representado pela CCXP, que encerrou sua décima edição no último fim de semana.

Segundo a organização do evento, o Pow Festival vai se diferenciar ao oferecer shows musicais e oficinas em uma programação majoritariamente gratuita. Entre as cinquenta atrações, estão apresentações das bandas de jazz Azymuth e o O Jazz Não Morde, os sambistas do Canto para Ceci, e as cantoras Vanessa Moreno e Julia Pagano.

Na área de tecnologia, uma Arena Drone vai promover corridas com os aparelhos voadores, além de um workshop para ensinar a construir um mini drone. Outras oficinas oferecem desde ilustração de mangás até colagens analógicas. Simuladores e games integram a programação, além de cosplayers e apresentações circenses.

A programação gratuita demanda ingressos que devem ser baixados antecipadamente na plataforma Sympla pelo site oficial do evento. Também por lá é possível adquirir as entradas pagas para palestras de criadores, envolvendo artistas e programadores. O evento acontece no Espaço A Fábrica, com realização do Instituto SEB e produção da Zupi Live, empresa responsável pelo Festival Pixel Show na capital paulista, também voltado para arte, criatividade e inovação.

