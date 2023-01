Colleen Hoover revela protagonistas do filme ‘É Assim que Acaba’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A aguardada adaptação de É Assim que Acaba, livro mais vendido no Brasil em 2022 e sucesso mundial da americana Coleen Hoover, já definiu quem serão os rostos da história nas telas: a atriz Blake Lively, famosa pelo papel de Serena van der Woodsen em Gossip Girl, e Justin Baldoni, galã da série Jane the Virgin, viverão o casal protagonista Lily e Ryle. “Eles têm o que é preciso para trazer esses personagens para a vida”, explicou a escritora no Instagram.

O anúncio foi feito por Hoover na noite desta quinta-feira, 27, em um vídeo gravado na casa em que ela viveu dos 4 aos 18 anos no Texas. Além de guardar memórias da infância, o ambiente é simbólico por ter sido o local para onde a mãe de Hoover se mudou depois de deixar para trás um relacionamento abusivo e violento com o pai da escritora. A história trágica inspira o enredo da história, inclusive, que é uma homenagem à matriarca.

No livro lançado em 2018, Lily se mudo de uma cidadezinha do Maine para Boston, onde abre a própria floricultura. Lá, ela conhece Ryle, um neurocirurgião por quem se apaixona. O relacionamento, no entanto, acaba se revelando extremamente violento e abusivo, fazendo a trama tocar em questões como violência doméstica e abuso psicológico.