Gosta de Colleen Hoover? Veja 5 livros no mesmo estilo – só que melhores

A autora americana Colleen Hoover terminou 2022 como a pessoa que mais vendeu livros no ano no mundo. No Brasil, ela passou de 1,2 milhão de cópias comercializadas no período. Sua fórmula explica tamanho sucesso. Colleen gosta de escrever de forma simples (até demais), com romances problemáticos e mulheres em jornadas de autoconhecimento. A seguir, confira cinco livros com ideias parecidas, mas bem melhores que as obras da escritora.

A Metade Perdida, de Britt Bennett

Duas irmãs gêmeas adolescentes fogem da pequena cidade onde vivem. O local abriga uma comunidade americana de descendentes de escravos em busca da constante miscigenação para que o tom de pele fique mais claro. Alguns anos depois, uma delas retorna, com uma filha negra retinta, enquanto a outra irmã se casa com um branco e esconde sua origem. O romance prende o leitor com reviravoltas envolvendo as duas mulheres e seus respectivos casamentos.

Pessoas Normais, de Sally Rooney

A história de amor entre Connell e Marianne começa na escola, no interior da Irlanda, quando ele é o garoto popular e ela a menina estranha. O jogo muda com o passar dos anos, quando ambos acabam na mesma universidade em Dublin: lá, Marianne aflora enquanto o rapaz se afunda em sua timidez. A jornada aparentemente simples ganha tons poéticos e de altos e baixos no livro que foi adaptado para uma bela série recentemente.

Tudo É Rio, de Carla Madeira

Um dos livros nacionais mais vendidos dos dois últimos anos, a obra acompanha um triângulo amoroso entre um casal em crise e uma prostituta que se apaixona pelo homem casado. Um drama violento, causado por uma explosão de ciúmes, está no centro dessa relação. O livro da autora mineira é sucinto e oferece uma narrativa simples e poética, características que fazem dele uma obra fácil de devorar.

A Trança, de Laetitia Colombani

O livro narra a história de três mulheres em diferentes países, uma na Índia, uma na Itália e outra no Canadá. Eventualmente, elas se conectam através da trança do título. A conexão, porém, vai além e é mais subjetiva: em comum, as três querem liberdade para ser quem são, mas enfrentam adversidades impostas pela sociedade. A história transita entre o drama e a comédia, numa narrativa emotiva e feminista.

Um Dia: Vinte Anos, Duas Pessoas, de David Nicholls

Livro pop da categoria romance açucarado, Um Dia acompanha a amizade colorida entre Dexter e Emma. Eles se conhecem em 1988, no último dia da faculdade, e sentem uma conexão que vai se estender por duas décadas. A obra acompanha esses encontros a partir de uma mesma data a cada ano: o dia 15 de julho. O drama foi adaptado para o cinema em 2011, com Jim Sturgess e Anne Hathaway.