Clássico ‘Oldboy’, precursor de ‘Round 6’ e ‘Parasita’, volta aos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Se hoje o mundo da cultura pop se vê embrenhado entre séries e filmes sul-coreanos, o clássico Oldboy contribuiu um bocado para isso. Com qualidade técnica e criativa exemplar, o filme do diretor Park Chan-wook, lançado em 2003, colocou o país no mapa da indústria cinematográfica, foi premiado em Cannes, chamou a atenção de Hollywood e conquistou espectadores ao redor do globo. Na trama, Oh Dae-su (vivido por Choi Min-sik) é preso de forma misteriosa em um apartamento por 15 anos. Ao sair dali, ele descobre ser o suspeito do assassinato da esposa. Começa então uma corrida frenética do protagonista para descobrir quem o sequestrou e quem matou sua mulher, e, claro, se vingar.

Em seu aniversário de 20 anos, Oldboy, que retorna aos cinemas nesta quinta-feira, 14, em cópias restauradas, mostra que envelheceu bem – tão bem que seu legado alcançou o topo do mundo. Por exemplo, atualmente, a série mais vista da história da Netflix é Round 6 (2021), produção sul-coreana sobre jogos mortais envolvendo pessoas com problemas financeiros — uma mistura de entretenimento e estética rebuscada com crítica social já presente em Oldboy. Em 2020, o brilhante Parasita conquistou o Oscar de melhor filme ao mostrar o envolvimento peculiar e também violento entre duas famílias, uma pobre e outra rica. Até os novelescos doramas devem uma reverência ao clássico: Oldboy foi um marco na política cultural da Coreia do Sul, que possibilitou um maior investimento no setor — e até hoje colhe seus frutos.

Com o fim da ditadura militar, nos anos 80, a Coreia do Sul se viu livre da censura e abriu um maior espaço para a exibição de filmes locais, fomentando o setor. Na década de 90, após passar por uma séria crise econômica, o governo local ampliou suas leis de incentivo para aquecer o mercado audiovisual. Nessa esteira, Oldboy foi o primeiro filme a provar o valor dessa política para além do mercado oriental, onde já borbulhava o dito Novo Cinema Coreano, apelidado de “Hallyuwood” – junção de Hollywood com hallyu, termo que significa “onda coreana”.

Parte da Trilogia da Vingança do diretor, que fica completa com os filmes Mr. Vingança (2002) e Lady Vingança (2005), Oldboy entra em cartaz em 25 cidades do Brasil, inclusive nas redes Cinemark e Cinépolis, em versão restaurada e remasterizada a partir do negativo original de 35mm.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga