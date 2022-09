Caso Woody Allen: Por que cineastas tentam, mas não conseguem se aposentar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quando lançou O Gebo e a Sombra, em 2012, o diretor português Manoel de Oliveira tinha 103 anos de idade – marca que faz dele o cineasta mais velho a lançar um filme. O feito de trabalhar na indústria cinematográfica com a idade avançada, porém, não é um evento isolado de Oliveira. O alemão Leni Riefenstahl lançou seu último filme aos 101 anos. O francês Alain Resnais, 89. O brasileiro Nelson Pereira dos Santos, ícone do Cinema Novo, tinha 84. O mesmo aconteceria com o americano Stanley Kubrick, que morreu trabalhando, aos 70 anos de idade, de ataque cardíaco, às vésperas de finalizar De Olhos Bem Fechados, em 1999. A lista longa atesta uma dificuldade comum na profissão: a do desapego.

No sábado, 17, Woody Allen, 86 anos, voltou a repetir que pretende se aposentar, em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia. Um dos mais prolíficos cineastas da história, Allen está gravando atualmente seu quinquagésimo filme. Número que, segundo ele, pode ser uma boa opção para encerrar a carreira. “Sempre achei que eu faria filmes enquanto eu vivesse, mas vai saber”, disse o cineasta a VEJA no início deste ano, também sugerindo que o filme de número 50 poderia ser o último. Allen, contudo, deixa todas as declarações na condicional. E diz que, se de fato se aposentar, vai deixar apenas de fazer filmes, mas não vai parar de escrever e pode se dedicar à literatura.

As razões para a alergia à aposentadoria passam por questões geracionais. Num meio de prestígio, dinheiro e controle, um diretor de cinema está no topo da cadeia alimentar — pode raro em qualquer profissão. Quanto mais ele trabalha, mais seu nome se destaca, atraindo estúdios e público. Allen, contudo, enfrenta um desafio a mais. O diretor há décadas se defende de uma acusação de abuso sexual, que refletiu numa série de boicotes aos seus filmes. Para ele, talvez sair de cena seja, de fato, uma opção.