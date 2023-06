Blockbusters de ação impulsionam bilheterias dos cinemas no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O último final de semana trouxe a segunda maior arrecadação de bilheteria do ano, tendo gerado mais de 58 milhões de reais em ingressos. Os principais responsáveis formam um quarteto de blockbusters: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10 e Transformers: O Despertar das Feras. Destes, Transformers estreou na quinta passada, enquanto seus colegas de ranking já comprovam uma jornada estável e frutífera nas bilheterias brasileiras. O melhor fim de semana do ano foi justamente com a estreia do décimo título da franquia de carros velozes de Vin Diesel, entre 18 a 21 de maio.

O Despertar das Feras é o sétimo longa-metragem derivado da franquia que Michael Bay iniciou em 2007, baseada nos brinquedos infantis da empresa Hasbro. No novo capítulo, agora dirigido por Steven Caple Jr., de Creed II, os humanos Noah Diaz (Anthony Ramos) e Elena Wallace (Dominique Fishback) se envolvem acidentalmente em uma batalha colossal entre os personagens títulos e outras espécies robóticas que assumem a aparência de animais. O filme, porém, não foi páreo para desbancar Homem-Aranha e A Pequena Sereia, há duas e três semanas em cartaz, respectivamente.

Confira a lista das dez maiores bilheterias no Brasil no fim de semana, segundo dados da Comscore:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 8 a 11 de junho):

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

A Pequena Sereia

Transformers: O Despertar das Feras

Velozes e Furiosos 10

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Super Mario Bros. – O Filme

Boogeyman: Seu Medo é Real

Final UEFA Champions League 2023

O Demônio dos Mares

Uma Vida Sem Ele