Herói Miles Morales sofre de ansiedade em curta de ‘Aranhaverso’

A franquia animada Aranhaverso está em alta nas bilheterias. Na onda do sucesso de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que chegou no início do mês nos cinemas, foi lançado um novo curta-metragem centrado no protagonista Miles Morales. Intitulada The Spider Within: A Spider-Verse Story, a produção da Sony foi exibida nesta segunda-feira, 12, no Festival de Cinema de Animação de Annecy. A trama gira em torno da saúde mental de Miles, explorando sua luta contra a ansiedade acumulada pelas responsabilidades escolares, heroicas e amorosas — o que culmina em um ataque de pânico.



No curta, a crise do jovem é retratada por meio de uma figura sombria — seu alter ego — e uma invasão imaginária de aranhas em seu quarto, e a ajuda do pai é essencial para que o rapaz enfrente o momento aflitivo. A inspiração para a narrativa partiu da experiência do próprio diretor, Jarelle Dampier. A produção é resultado do LENS (Leading and Empowering New Storytellers), um programa de orientação da Sony Pictures Animation e da Sony Pictures Imageworks cujo objetivo é desenvolver novos talentos de grupos sub-representados. Ao descobrir que havia sido selecionado para o programa, Dampier enfrentou um ataque de pânico e teve de passar a noite no hospital. Ao retratar a temática, o diretor espera “abrir a porta para algumas conversas de cura para todos”, disse durante o festival. Ainda não há data de estreia ou exibição do curta no Brasil.

O tópico da saúde mental vem ganhando espaço em produções de animação, que permitem que o assunto delicado seja tratado de maneira didática. No ano passado, Gato de Botas 2: O Último Pedido também levou aos cinemas uma cena de ataque de pânico: assombrado por seus medos, o Gato de Botas conta com a ajuda de um cãozinho para acalmar a respiração e o pensamento acelerado.