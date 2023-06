Novo ‘Aranhaverso’ mantém a criatividade e senso de inovação do original

Homem-aranha: Através do Aranhaverso (Spider-Man: Across the Spider-Verse, Estados Unidos, 2023. Em cartaz)

Aos 13 anos, Miles Morales foi picado por uma aranha radioativa que deu a ele superpoderes e uma grande tarefa: proteger Nova York sob o manto do Homem-Aranha. Lançado em 2018, o primeiro filme do Aranhaverso foi tão inovador que conquistou o Oscar de animação. Agora, aos 15, Miles enfrenta um vilão mais poderoso que todos os que cruzaram seu caminho. Para isso, conta com a ajuda de versões similares de outros universos, como um Homem-Aranha indiano, um punk, e a amiga Gwen, a Mulher-Aranha. A continuação também coloca o garoto em rota de colisão com Miguel O’Hara, um antagonista aracnídeo que põe em xeque o que significa ser herói.