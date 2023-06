‘Pequena Sereia’ e ‘Aranhaverso’, jovens negros dominam cinemas no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A aguardada estreia de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, sequência da animação de 2018 vencedora do Oscar, agitou os cinemas do Brasil deste a última quinta-feira, 1º. Com um estilo que mistura animação 2D e 3D, um dos heróis mais populares do cinema e sequências repletas de ação, o longa atraiu mais de 800.000 espectadores em seu primeiro final de semana em cartaz. Aliado ao live-action A Pequena Sereia, que vendeu mais de 700.000 ingressos no mesmo período, o filme construiu um interessante fenômeno inédito: atualmente, as bilheterias nacionais são lideradas por adolescentes negros.

Enquanto o conto de fadas recruta a atriz e cantora Halle Bailey para o papel da sereia-título, Através do Aranhaverso continua a acompanhar as aventuras e desafios de Miles Morales (Shameik Moore no original, Cadu Paschoal na versão brasileira), um jovem habitante do Harlem, em Nova York, que busca proteger a vizinhança, mas sempre acaba em confusões multidimensionais. Desta vez, ele conhece o comitê de pessoas-aranha, responsável por manter o equilíbrio entre universos, mas uma nova ameaça faz com que seus colegas se voltem contra ele. O filme também fez boa estreia nos Estados Unidos, onde arrecadou mais de 120 milhões de dólares no mesmo período — o longa que domina a maior quantidade de países, no entanto, ainda é Velozes e Furiosos 10.

Confira a lista das 10 maiores bilheterias no Brasil no fim de semana, segundo dados da Comscore:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 1 a 4 de junho):

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

A Pequena Sereia

Velozes e Furiosos 10

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Suga: Live from Tokyo

Boogeyman: Seu Medo é Real

Super Mario Bros. – O Filme

Meu Vizinho Adolf

O Último Ônibus

Meu Pai É Um Perigo

