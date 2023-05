Do pior para o melhor: o ranking de todos os ‘Velozes e Furiosos’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao longo de 22 anos, a franquia Velozes & Furiosos foi de um filme de baixo orçamento sobre corridas clandestinas a orçamentos multimilionários e com um elenco estrelar. Todo esse investimento, no entanto, não significou que os novos trabalhos tenham sido melhores. O mais recente lançamento, Velozes & Furiosos 10 (que é o 11º título da franquia), teve um dos maiores orçamentos da história de Hollywood, um divertido vilão interpretado por Jason Momoa, mas não chegou lá. Até para os padrões absurdos da história, o roteiro carece de um mínimo de coerência, resumindo-se a um apanhado de explosões, perseguições de carros e efeitos especiais.

Considerando as avaliações recebidas pelos filmes no site Rotten Tomatoes, que reúne as opiniões dos críticos e dos fãs, apresentamos a lista com todos os filmes Velozes & Furiosos do pior para o melhor, confira:

Velozes & Furiosos 4 (2009)

No pior título da franquia, com apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes, o enredo demonstrou sinais de desgaste. O público já estava farto do lero-lero das corridas de carro e das intriguinhas entre os personagens. Na história, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) retomam a parceria, envolvendo cartel de drogas e a suposta e dramática morte de Letty (Michelles Rodriguez), esposa de Dom.

+ Velozes + Furiosos (2003)

Aqui vale a máxima que continuações nunca superam o original – exceto Exterminador do Futuro 2 (é claro). Com 37% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa não contou com seu astro maior, Vin Diesel como o carismático Toretto. A história focou em Brian (Paul Walker) e na formação de uma nova equipe, com os atores Tyrese GIbson e Ludacris (que estão na franquia até hoje). O resultado não convenceu.

Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio (2006)

Viajar pelo mundo acabou se tornando uma das marcas registradas da franquia e Desafio em Tóquio até poderia ter galgado uma posição melhor no ranking. O título, que recebeu apenas 38% de aprovação no Rotten Tomatoes, não contou nem com Brian nem com Dom. Temos, no entanto, a adição de Han (Sung Kang), o carismático personagem que se tornou parte essencial da turma.

Velozes & Furiosos X (2023)

O mais recente lançamento da franquia, apesar de ter o maior orçamento de todos, carece de um enredo minimamente plausível. Ok, sabemos que Velozes e Furiosos não é conhecido por respeitar as leis da física, mas mereceria um pouquinho mais de coerência. Nem o elenco estrelar, formado por Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Brie Larson e Rita Moreno salvou o longa de ter apenas 54% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Velozes & Furiosos (2001)

O primeiro filme poderia facilmente ocupar a primeira posição, mas ao comparar as cenas de perseguição e os efeitos especiais deste filme com os outros, ele sai perdendo devido ao seu baixo orçamento. No Rotten Tomatoes, o título leva 55% de aprovação, mas teve o mérito de apresentar o mais famoso bromance de Hollywood, entre Dom e Brian e popularizar no cinema as impressionantes cenas de rachas pelas ruas da cidade.

Velozes & Furiosos 9 (2021)

O nono filme avançou na piada que a franquia era tão absurda que só faltava ir para o espaço. Pois bem, não falta mais. Há uma hilariante cena em que um carro é preparado para ir para o espaço e, pasmem, dá certo (alguém avisa o Elon Musk). Pela ousadia, o título levou 59% de aprovação dos críticos e fãs no Rotten Tomatoes.

Velozes & Furiosos 8 (2017)

Antes de ir para o espaço, a turma foi para a Antártida. Na trama que apresentou A Rainha (Helen Mirren) e a grande vilã Cipher, o grupo enfrentou um submarino nuclear no gelo e elevou o nível de absurdos da trama, chegando a 67% de aprovação.

Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

O único spinoff da franquia conta a história de Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham), e contou ainda com os astros Vanessa Kirby e Ryan Reynolds. Vale pelo novo bromance do pedaço, formado, é claro por Hobbs e Shaw, e pela diversão que é ver Idris Elba como um vilão para lá de canastrão, com 68% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Velozes & Furiosos 6 (2013)

Foi a partir deste filme que a franquia passou a se tornar, de fato, um verdadeiro blockbuster. Também foi o último de Paul Walker, antes de morrer em um acidente automobilístico no mesmo ano. O ator, no entanto, já havia gravado o sétimo filme, que estreou dois anos depois. É a partir deste filme que a turma deixa de ser um bando de criminosos para começar a se tornar uma espécie de anti-herói. A aprovação também sobe para 71% no Rotten Tomatoes.

Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

O queridinho dos fãs brasileiros é também um dos melhores títulos da franquia, com 78% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ao trazer as corridas de rua para o Brasil, a franquia adicionou a ginga que faltava na história. Há ainda uma impressionante cena de tirar o fôlego em que Dom e Brian roubam um cofre pelas ruas do Rio A cidade também passou a ter uma importância nos próximos filmes, pois é da capital fluminense de onde surgirão os próximos super-vilões.

Velozes & Furiosos 7 (2015)

O último filme da franquia com a participação de Paul Walker é carregado de emoção. Ele contou com a emocionante trilha sonora de See You Again, de Wiz Khalifa, um recorde de reproduções no YouTube. O filme também teve a maior bilheteria da franquia, com 1,5 bilhão de lucro. Não por acaso, o título ocupa o primeiro lugar com 81% de aprovação.