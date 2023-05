Quem é Halle Bailey, a Ariel da versão live-action de ‘A Pequena Sereia’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Doce, serena, sempre muito polida, esbanjando beleza e carisma. A percepção sobre a graciosidade da atriz e cantora Halle Bailey, 23 anos, tem sido praticamente unânime nas últimas semanas, enquanto ela viaja o mundo promovendo A Pequena Sereia. A versão live-action do clássico da Disney chega aos cinemas nesta quinta-feira, 25, e é a estreia de Halle nas grandes telas. O vozeirão potente que empresta para a incontornável princesa Ariel, por outro lado, já era conhecido: a fama não é novidade para Halle, construída através do duo de R&B Chloe x Halle, ao lado da irmã. Sua imagem, porém, nunca esteve tão em destaque: ela é apenas a segunda princesa negra da Disney, depois de Tiana na animação A Princesa e o Sapo — o que a torna um modelo para garotinhas ao redor do mundo que, assim como ela, poucas vezes se viram representadas por protagonistas que se pareciam com elas.

Quando Halle foi anunciada para o papel, em 2019, comentários racistas inundaram as redes sociais. Halle preferiu focar na recepção positiva por parte de centenas de crianças que apareceram contentes em vídeos gravados pelos familiares – e mergulhar, literalmente, na preparação para o papel. Se a aptidão vocal estava longe de ser empecilho para a jovem, a parte física foi exigente: Halle passou por um treinamento bruto para aguentar horas penduradas no ar simulando movimentos de uma sereia, cuja naturalidade conquistou praticando nado sincronizado antes do início das gravações.

E então, ela era Ariel. Foi o que o diretor Rob Marshall sentiu ao receber Halle, então com apenas 18 anos, para uma audição, e caiu em lágrimas ao ouvir sua doce voz cantando Part of Your World, a inescapável trilha sonora do longa original. “Ela traz todas as cores de Ariel, é uma atriz muito apaixonada e profunda, e há também um pouco de inocência nela no papel”, contou o diretor em entrevista a VEJA. “Ela não se parece com uma adolescente aborrecida, e vimos muitas dessas, acredite em mim”. O convite para o teste foi feito pelo próprio Marshall quando viu Halle se apresentar com a irmã, Chloe Bailey, no Grammy.

Apesar de agora voar solo, Halle cresceu grudada na irmã, com quem criou o duo musical. Atuar nunca foi sua prioridade: na infância, começou com pequenos trabalhos em propagandas, e mais tarde encarou um papel maior como atriz na TV, na sitcom Grown-ish. Sua menina dos olhos ainda era a música: na adolescência, as irmãs viralizaram na internet com covers de Beyoncé, e logo chamaram a atenção da própria, que virou madrinha da dupla e as acolheu através de sua empresa de gestão de artistas, a Parkwood Entertainment. Chloe e Halle abriram shows da artista em turnê, e conquistaram cinco indicações ao Grammy entre 2019 e 2021, pelos álbuns The Kids Are Alright e Ungodly Hour.

Hoje, Halle sente falta da vida compartilhada com a irmã, mas entende que é a hora de brilhar individualmente. Chloe participou da série Enxame, da Amazon Prime Video, e está em turnê com seu trabalho solo. Já Halle filmou há pouco outro filme, uma nova adaptação do clássico A Cor Púrpura, e também está investindo na música. Depois de uma temporada em Londres, em plena pandemia, para as filmagens de A Pequena Sereia, ela está morando sozinha pela primeira vez em Los Angeles – ainda que Chloe esteja apenas em outro andar no mesmo condomínio. Original de Atlanta, Georgia, a família se mudou para a cidade das estrelas em 2012 para investir na carreira musical das meninas – que têm uma irmã mais velha e um irmão mais novo. O talento está no DNA da família.