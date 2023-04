5 animações promissoras que vão estrear em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Para os fãs de animação, 2023 ainda promete bastante. Gato de Botas 2 já levou milhões de pessoas aos cinemas, arrecadando uma massiva bilheteria, e novas produções tendem a arrastar multidões da mesma forma. Além de Super Mario Bros. O Filme, que estreia na próxima quinta-feira, 6, estão entre as obras mais aguardadas Elementos, nova aposta da Disney Pixar, e A Fuga das Galinhas 2, sequência do clássico feito com massinhas de 2000, e que chega ao catálogo da Netflix em breve. Confira os destaques:

Elementos – estreia em 15 de junho nos cinemas

Grande nova aposta da Pixar, Elementos apresenta um universo em que todas as pessoas são feitas dos quatro elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Na cidade Elemento, Ember, uma jovem feita de fogo, acaba esbarrando em Wade, composto de água. Enquanto tenta deixar seus pais orgulhosos e suprir suas expectativas, a personagem intensa e dona de um temperamento explosivo descobre o amor justamente com uma pessoa oposta — literalmente. O filme é inspirado na vida pessoal de Peter Sohn, diretor da produção, filho de imigrantes chineses nos Estados Unidos e que se casou com uma americana branca. A trama bem-humorada tem potencial para se tornar memorável.

Coyote vs. Acme – ainda sem previsão de estreia, nos cinemas

Produzida pela Warner Bros., o filme em 3D tem como estrela o ex-lutador John Cena e conta com James Gunn, antigo produtor da Marvel, à frente do projeto. Coyote vs. Acme acompanhará uma aventura do Coyote e seus dinamites em um estilo Space Jam (1996), em que atores de verdade contracenavam com desenhos animados. O filme tinha previsão de estreia para 20 de julho, mas foi adiado para dar lugar à live-action de Barbie, com Margot Robbie.

Wish – 23 de novembro nos cinemas

Em comemoração ao centenário dos estúdios Walt Disney, a Disney lançará Wish, animação inspirada na estrela da marca registrada da companhia de filmes. Asha, uma garota de 17 anos, e seu cabrito vivem no Reino das Rosas, um lugar tomado pela escuridão até que a garota resolve fazer um pedido às estrelas para que a situação melhore. Uma pedra mágica enviada dos céus é jogada para a jovem, que agora precisará esconder o poderoso artefato das péssimas intenções de outros personagens. Profissionais de Frozen, Moana e Zootopia atuam no projeto.

A Fuga das Galinhas 2 – ainda sem previsão, na Netflix

Em janeiro de 2022, a Netflix anunciou a sequência de A Fuga das Galinhas, uma história sobre as aves com consciência de classe que viviam em um rancho para serem abatidas e depois ingredientes de tortas. Na nova aventura, Ginger e Rocky vivem em um santuário pacífico para todo o bando, bem longe dos humanos, e chocam uma menininha chamada Molly. A protagonista, entretanto, vai colocar em risco sua liberdade conquistada arduamente para querer salvar outras galinhas do abate.

EU NEM ACREDITO QUE TÔ ESCREVENDO ISSO DEPOIS DE MAIS DE 20 ANOS DO LANÇAMENTO DESSA PRECIOSIDADE AQUI! Chicken Run: Dawn of the Nugget é uma sequência de A Fuga das Galinhas e chega em 2023 no meu site. pic.twitter.com/w6SAJuHHXn — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 20, 2022

How do You Live – 14 de julho, nos cinemas do Japão

Do Studio Ghibli, How do You Live é dirigida por Hayao Miyazaki, de A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro, que abandonou a aposentadoria após 10 anos apenas para produzir o novo anime. Baseada no livro homônimo de Genzaburo Yoshino, a obra narra a jornada de amadurecimento espiritual de Junichi Honda, um garoto de 15 anos que acabou de perder o pai e vai morar com o tio.

The new feature film from director Hayao Miyazaki and Studio Ghibli has been announced! HOW DO YOU LIVE (tentative title) opens in theaters in Japan on July 14, 2023. https://t.co/fHnLM6epTS — Studio Ghibli (@GhibliUSA) December 13, 2022