Apesar de ‘má reputação’, ‘Madame Teia’ lidera bilheterias no Brasil

Mais de 280 000 pessoas aproveitaram o fim de semana pós-Carnaval para assistir a Madame Teia, lançamento da Sony Pictures que expande o universo do Homem-Aranha no cinema. Mal recebido pela crítica e pelos fãs, o filme anda mal das pernas nas bilheterias norte-americanas, onde estreou em segundo lugar — até mesmo Dakota Johnson, que interpreta a personagem-título, afirmou que não assistiu e nem pretende assistir ao longa. Ainda assim, lidera o ranking de mais vistos no Brasil, arrecandado 5,97 milhões de reais desde sua estreia, em 14 de fevereiro. A informação é da Comscore.

No longa, Johnson interpreta Cassandra Webb, paramédica cuja mãe morreu na Floresta Amazônica enquanto pesquisava aranhas. Aos 30 anos, trabalhando em Nova York, a protagonista passa subitamente a ter visões do futuro próximo e descobre que os estudos da mãe afetaram mais de sua vida do que o esperado. Quando o novo dom lhe revela que um assassino deseja eliminar três adolescentes, ela se vê obrigada a assumir o papel de guardiã da juventude e inicia sua jornada rumo à personagem poderosa conhecida nos quadrinhos da Marvel.

O segundo colocado é Bob Marley – One Love, cinebiografia estrelada por Kingsley Ben-Adir que atraiu cerca de 224 000 espectadores em seu final de semana de estreia. A comédia romântica Todos Menos Você, que liderava o ranking na semana anterior, completa o top três com público de 194 810 mil. Outra novidade na lista é Zona de Interesse, longa do diretor britânico Jonathan Glazer que foi indicado a cinco categorias do Oscar 2024 por seu retrato de uma família de nazistas que vive em harmonia perturbadora ao lado do campo de concentração de Auschwitz. Confira o ranking completo:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 15 a 18 de janeiro):

Madame Teia

Bob Marley – One Love

Todos Menos Você

Pobres Criaturas

Nosso Lar 2: Os Mensageiros

Bruxa dos Mortos – Baghead

Zona de Interesse

Masha e o Urso : Diversão em Dobro!

Wish: O Poder dos Desejos

Minha Irmã e Eu

