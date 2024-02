O impacto negativo do Carnaval nas bilheterias dos cinemas brasileiros

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

É comum que as distribuidoras de cinema briguem por uma data de estreia próxima de um feriado prolongado para lançar novos filmes. Isso porque o período costuma arrebanhar o público ocioso. O mesmo não pode ser dito do Carnaval. Competir com a maior festa do país não é muito sábio – e os dados comprovam. Segundo a Comscore Brasil, o número de espectadores do final de semana de folia caiu de 1,17 milhão de pessoas da semana passada para 864.330 nesta, causando um desfalque de quase 8 milhões de reais em arrecadação.

Sem novidades palpitantes, o ranking de mais vistos se manteve praticamente igual ao da semana anterior. A comédia romântica Todos Menos Você continua no topo, acima de Nosso Lar 2, em segundo, e o indicado ao Oscar Pobres Criaturas, em terceiro lugar — na lista, outro nomeado ao prêmio, o francês Anatomia de uma Queda, se mantém firme no top dez. Confira a seguir o ranking dos dez filmes mais vistos nos cinemas brasileiros enquanto o Carnaval rolava do lado de fora.

1 – Todos Menos Você

2 – Nosso Lar 2: Os Mensageiros

3 – Pobres Criaturas

4 – Bruxa dos Mortos – Baghead

5 – Aquaman 2: O Reino Perdido

6 – Minha Irmã e Eu

7 – Wish: O Poder dos Desejos

8 – Argylle – O Superespião

9 – Patos

10 – Anatomia de uma Queda

