Dakota Johnson a VEJA: “Entendo quem cansou de filmes de herói”

Estrela dos três 50 Tons de Cinza, Suspíria – A Dança do Medo e A Filha Perdida, Dakota Johnson é uma das principais atrizes da Hollywood de hoje e, agora, dá um passo quase universal a essa classe: se torna super-heroína em Madame Teia, nova adição ao universo de personagens periféricos ao Homem-Aranha elaborado pelo estúdio Sony, que chega aos cinemas brasileiros em 14 de fevereiro.

Em entrevista a VEJA, a atriz comentou a relação com a mãe e avó — as atrizes Melanie Griffith e Tippi Hedren — planos para trabalhar com a pioneira Elaine May — que não dirige um longa desde Ishtar (1987) — sua opinião sobre o Brasil e a exaustão do público para com adaptações de quadrinhos: “Os estúdios querem tanto que as coisas funcionem que, às vezes, perdem a humanidade das histórias”. Confira:

No filme, ela vive a jovem Cassandra Webb, socorrista que passa a ter visões do futuro próximo e, assim, descobre que um maníaco quer assassinar três adolescentes ao seu redor, das quais então vira guardiã. Equilibrando seus poderes premonitórios com combate físico e diversas cenas de ação automobilística, a heroína desbloqueia o potencial completo de seus poderes e se torna a Madame Teia conhecida pelos leitores de quadrinhos.

