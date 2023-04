Além de Liz em ‘A Baleia’: Hong Chau, a atriz que sempre rouba a cena

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em cartaz nos cinemas, A Baleia figura na lista dos dez filmes mais vistos no Brasil desde sua estreia, há sete semanas — muito por causa da atuação tocante de Brendan Fraser, que venceu o Oscar de melhor ator por sua performance como o Charlie, um professor de literatura com obesidade mórbida. Outra atriz do longa do estúdio A24, entretanto, rouba a cena com um trabalho pungente e tão comovente quanto a do protagonista. É o caso de Hong Chau, atriz tailandesa radicada nos Estados Unidos e que também concorreu ao grande prêmio da Academia, de melhor coadjuvante. No filme, ela interpreta a enfermeira Liz, cunhada de Charlie que cuida dele após a morte de seu irmão e parceiro do personagem. Com uma origem dramática — nasceu em um campo de refugiados vietnamitas na Tailândia, a intérprete vem construindo uma carreira repleta de papéis marcantes.

Os pais de Hong fugiram do Vietnã no final da década de 1970, quando a guerra do país se alastrou. Mais tarde, a família se mudou para Nova Orleans, nos Estados Unidos, mas a atriz rejeita o rótulo de protagonista dessa história de superação. “Meus pais fizeram essa jornada. Eles foram corajosos. Eles assumiram esse risco. Eles sofreram. Eles vieram para cá e construíram uma nova vida sem nada. Eu era apenas alguém por quem eles eram responsáveis. Eu não era responsável por suas histórias. Eu me sinto muito orgulhosa deles e parte de mim se sente um pouco estranha por estar de alguma forma recebendo o benefício de sua história. Eles deveriam receber esses elogios e esse tipo de admiração”, analisou a atriz em entrevista ao LA Times recentemente.

Formada em escrita criativa e cinema pela Universidade de Boston, a jovem Hong começou a trabalhar em curtas-metragens e conseguiu um emprego na Public Broadcasting Service, onde se dedicou à produção de documentários. Depois, venceu a timidez que dizia ter para garimpar várias pontas em séries populares, como How I Met Your Mother, NCIS, CSI e Big Little Lies. Em 2017, Hong chamou atenção por seu papel em Downsizing, estrelada ao lado de Matt Damong como, coincidentemente, uma refugiada vietnamita.

Com poucas oportunidades como protagonista ao longo de sua carreira, Hong é acostumada a papéis secundários, porém, sempre dá um show em todos a que se compromete. Em O Menu, a atriz interpreta Elsa, a assistente de um restaurante chique e excêntrico que ao longo do suspense estrelado por Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy causa arrepios com seus olhares matadores em meio a falas complexas ditas impecavelmente. Nas séries Watchmen (HBO) e Homecoming (Prime Video) também brilha, seja como a sarcástica Lady Trieu, ou como a obstinada Audrey Temple, respectivamente. A atriz também integra o elenco de O Agente Noturno, série em alta na Netflix, e estreia em breve The Instigators, um novo filme do Apple TV+, e Asteroid City, dirigido por Wes Anderson.

Apesar do currículo, Hong Chau tem receio de que sua escalação seja apoiada em uma cota de diversidade. “Estou sempre preocupada em ser a opção diversificada nas coisas. Às vezes, você tem a sensação de que sua fita de audição estará lá apenas para que eles sintam que fizeram sua devida diligência e consideraram diversos atores — para acabarem escolhendo uma pessoa branca no final. Só não quero desperdiçar o tempo de ninguém com isso”, explicou. Independentemente de sua etnia, a atriz atesta seu talento com atuações primorosas no cinema e no streaming e mostra sua autenticidade sem pestanejar. Que tenha vida longa em Hollywood.