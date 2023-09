Airbnb oferece estadia no pântano de ‘Shrek’ – sem cozinha ou wi-fi

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dentre todos os palácios dos contos de fada, a cabana de Shrek talvez seja a menos glamourosa. Mesmo assim, a lama parece não ser de desagrado geral, e a casa acaba de se tornar uma das propriedades mais cobiçadas pelos locatários do serviço Airbnb. Localizada nas Terras Altas da Escócia, a réplica do misto de lar e pântano particular do ogro deve abrir vagas às 14h de 13 de outubro no horário de Brasília. A disponibilidade é para uma estadia de até três pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro.

Dentro da residência aconchegante encontram-se toalhas, lençóis, sabonete, papel higiênico e aquecimento. Alguns fatores cruciais para humanos, porém, foram negligenciados: faltam cozinha, conexão wi-fi, televisão, máquina de lavar roupas, ar-condicionado e produtos para cabelo. O anúncio, redigido no eu-lírico do Burro, principal colega do protagonista nas animações, promete apenas uma estadia com privacidade, velas de cera de ouvido e o famoso banheiro externo do personagem. A experiência imersiva, no entanto, não é tão radical quanto parece — um concierge aguarda os hóspedes na chegada para fornecer comida e apresentá-los ao ambiente.

A experiência é paga — sem valor divulgado — e a empresa não cobre custos de transporte. Parte da quantia arrecadada será redirecionada para a HopScotch Children’s Charity, instituição que proporciona viagens de férias para crianças cujas famílias não podem custeá-las.

Continua após a publicidade

A franquia Shrek começou com o hit homônimo de 2004 e segue em voga graças a seu humor irreverente e personagens queridos pelo público, tanto derivados de histórias clássicas quanto os originais. A saga deve ganhar um novo capítulo em breve com Shrek 5, que está em produção, mas ainda não tem data de estreia.

Publicidade

Siga