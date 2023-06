‘Ruby Marinho’, ‘Shrek’ e mais: quatro alfinetadas da Dreamworks na Disney

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O estúdio Dreamworks Animation surgiu em 1994 e lançou seu primeiro título quatro anos depois, o elogiado FormiguinhaZ — mero um mês antes de Vida de Inseto, da Disney, ter sua estreia mundial. De cara estava estabelecida a oposição entre colegas. Enquanto a Disney e a Pixar preferem histórias sentimentais e contos de fada para a família toda, sua concorrente gosta de subverter clichês em nome de um senso de humor que, às vezes, passa até despercebido pelas crianças ao alfinetar histórias e personagens clássicos. Ruby Marinho: Monstro Adolescente, que estreia nesta quinta, 29, é o mais novo longa nesta lista — com direito a uma indireta à sereia mais famosa do elenco da concorrente. Confira quatro farpas jogadas pelo estúdio:

Ruby Marinho: Monstro Adolescente

Alvo: A Pequena Sereia

Um mês após a estreia do live-action de A Pequena Sereia estrelado por Halle Bailey, o entretenimento infantil ganha outra heroína marinha: Ruby. Ao invés de ser uma glamourosa sereia, porém, ela descende dos Krakens, criaturas descritas pela mitologia nórdica como monstruosidades do mar determinadas a afundar navios. Contrário às histórias antigas, porém, o filme da Dreamworks os imagina como seres mágicos e benévolos, antagonizados por sereias tão belas quanto vilanescas. Satirizando a aparência e a perfeição da Ariel de 1989, a animação critica os padrões das princesas do estúdio vizinho e afirma: as aparências enganam.

Megamente

Alvo: Os Incríveis

Assim como Ruby Marinho, Megamente quebra as expectativas impostas por sucessos da Disney, e estabelece uma dinâmica mais nuançada que o maniqueísmo de “heróis” e “vilões”. Partindo do mesmo ponto que Os Incríveis — heróis destemidos e vilões peculiares —, o filme dirigido por Tom McGrath questiona os referenciais utilizados para distinguir criminosos e bons cidadãos, transformando o cabeçudo de pele azul em um inusitado salvador da pátria.

Bee Movie: A História de uma Abelha

Alvo: Puff – O Ursinho Guloso

Descontraído, Bee Movie aproveita sua premissa marcada por animais e mel para fazer piada com um dos personagens mais queridos da literatura e das animações 2D do estúdio Disney. No filme, um pequeno urso amarelo tão adorável quanto Puff perturba a paz das abelhas por, constantemente, roubar o mel que produzem. Quando as abelhas processam a humanidade pela posse do mel e vencem, um humano interrompe o meliante guloso com uma arma carregada de tranquilizadores.

Franquia Shrek

Alvo: Contos de fadas retratados pela Disney

A franquia de filmes Shrek parodiou inúmeros personagens e elementos do cânone Disney, de Pinóquio e príncipes encantados até fadas madrinhas, donzelas em perigo e parques de diversão. No primeiro filme, por exemplo, os protagonistas ridicularizam um espetáculo animatrônico no castelo Duloc como sátira de It’s a Small World, uma das atrações mais tradicionais dos parques do estúdio. O terceiro longa, por sua vez, tem como ponto alto a cena musicada por Immigrant Song, da banda Led Zeppelin, em que as princesas Branca de Neve, Bela Adormecida e Cinderela utilizam seus dotes para derrubar uma série de soldados.

