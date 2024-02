A reação inusitada de Emma Stone com a possibilidade de ganhar o Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 35 anos, Emma Stone já é dona de uma estatueta do Oscar por sua atuação em La La Land: Cantando Estações (2016), e está próxima da segunda vitória pela comédia fantástica Pobres Criaturas, em que interpreta uma mulher ressuscitada após receber o cérebro de um bebê. A perspectiva de se juntar ao grupo exclusivo de mulheres duplamente laureadas, porém, é um pouco opressiva para Stone, que disse ao jornal The Times que está “tentando ao máximo encarar a situação da forma mais leve possível”, pois só pensar um pouco mais sobre o prêmio a faz “mergulhar em uma espiral de ansiedade”, o que ela explica dizendo ser “transtornada”.

Como protagonista do filme, a atriz vive uma mulher adulta que encara o mundo como uma recém-nascida, mas rapidamente amadurece. Desengonçada e deslumbrada, Bella Baxter parte de sua residência em Londres para descobrir os prazeres e as dores do mundo por meio de viagens, parceiros inusitados e encontros sexuais variados, que fazem a atriz esbanjar um alcance emocional e físico impressionante. No momento, ela já acumula vitórias no Globo de Ouro, Critic’s Choice Awards e BAFTA, e tem como mais forte concorrente Lily Gladstone, protagonista de Assassinos da Lua das Flores que também conquistou o Globo de Ouro e o Gotham Awards, além de ser forte candidata ao título de primeira nativa-americana a vencer o troféu.

Algo que pode diminuir as chances de Stone são as recentes críticas a Pobres Criaturas por seu conteúdo sexual supostamente “gratuito” e seu “olhar masculino”, dado que tanto o diretor Yorgos Lanthimos quanto o roteirista Tony McNamara são homens. A atriz, por outro lado, diz que tais afirmações a enfurecem e desrespeitam sua contribuição artística como produtora do longa. Mesmo assim, ela enxerga os apontamentos como inevitáveis no atual cenário digital: “Minha mãe diz que casais recentes sempre falam ‘terminamos as frases um do outro’, mas ao passar do tempo, o sentimento se transforma em ‘você sempre me interrompe’. Isso também acontece na relação de espectadores com filmes, especialmente quando a obra oferece mais perguntas do que respostas, como essa”.

O Oscar acontece na noite de 10 de março, domingo, e será transmitido no Brasil a partir das 20h pelo streaming HBO Max e pelo canal fechado TNT.

