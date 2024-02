‘Pobres Criaturas’: 6 filmes do diretor Yorgos Lanthimos para ver em casa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Yorgos Lanthimos não acreditava que seria um grande diretor de cinema. Nascido na Grécia, onde o cenário para a sétima arte andava escasso, ele sempre passou longe da visão de mundo dos cineastas de Hollywood – estes com seus filmes grandiosos, mas geralmente enlatados na fórmula americana. Isso até, surpreendentemente, Lanthimos chamar a atenção da indústria cinematográfica e atrair celebridades hollywoodianas para seus longas diferentões. Agora, seu mais recente filme, Pobres Criaturas, disputa onze categorias no Oscar. Confira a seguir seis outras produções do diretor grego para ver em casa.

A Favorita

Onde assistir: Netflix e Star+

No filme de 2018, o diretor vai para a Inglaterra do século XVIII observar a dinâmica sórdida de paixões e manipulações na corte da rainha Ana, vivida por Olivia Colman. Primeira parceria de Lanthimos e Emma Stone, a produção, aparentemente inacreditável, foi inspirada em fatos históricos.

O Lagosta

Onde assistir: Netflix

Primeiro filme a dar uma indicação ao Oscar ao diretor, na categoria de roteiro original, a produção de 2015 é uma distopia peculiar, na qual os humanos são obrigados a ser parte de um casal — se não, serão transformados em um animal. A trama irônica reflete sobre amor, família, sociedade e rótulos.

O Sacrifício do Cervo Sagrado

Onde assistir: HBO Max

Com um elenco estrelado, a produção recicla o conto da tragédia grega Ifigênia, na qual Agamêmnon mata um cervo sagrado provocando a ira da deusa Ártemis, que exige dele a morte de sua filha Ifigênia em sacrifício. Na trama do filme, um homem morre durante uma cirurgia cardíaca e seu filho vai ao médico exigir que ele escolha um de seus familiares para morrer.

Dente Canino

Onde assistir: Mubi

Uma família estranhíssima é criada pelos pais em um local isolado, afastado da cidade. Conforme a vida adulta se impõe, os três irmãos acabam entrando em conflito com aquele mundo seguro, porém, limitado — uma reflexão sobre cegueira social e alienação, tema comum dos primeiros filmes do diretor, e que voltou com força em Pobres Criaturas.

Nimic

Onde assistir: Mubi

No curta-metragem de 12 minutos, o ator Matt Dillon incorpora uma espécie de terror psicológico quando um encontro entre estranhos no metrô causa reviravoltas inesperadas.

Kinetta

Onde assistir: Mubi

Na Grécia, uma camareira, um homem apaixonado por carros e um funcionário de uma loja de fotografias recriam cenas de assassinatos que ocorreram na região — um dos filmes mais experimentais e indigestos do diretor, logo, recomendado para quem está altamente treinado no cinema alternativo.