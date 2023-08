A razão por trás da escolha de estrelas da Globo em ‘Nosso Lar 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2010, o filme Nosso Lar arrebanhou milhões de brasileiros aos cinemas – e, no dia 28 de setembro, ele promete causar barulho novamente ao voltar para as salas como um esquenta antes de Nosso Lar 2, que estreia em 25 de janeiro de 2024. Na primeira produção, atores gabaritados, especialmente do teatro e do cinema, mas pouco conhecidos, integraram o elenco. Já o segundo longa ganha o reforço de estrelas globais, caso de Edson Celulari e Fernanda Rodrigues, que, espera-se, darão uma forcinha extra na bilheteria do filme nos cinemas.

Mais do que um chamariz, o elenco foi escolhido também por sua afinidade com o tema. Renato Prieto, protagonista de ambos os filmes, no papel de André Luiz, é figura carimbada em produções de cunho espírita, fé que ele professa. Presente nos dois filmes, o veterano Othon Bastos já afirmou ser espiritualista e kardecista. Já Celulari tem formação católica e flerta com o budismo e o espiritismo. Outras estrelas famosas do elenco, como Vanessa Gerbelli, Fernanda Rodrigues e Fábio Lago, revelaram ter fé, sem ressaltar uma religião específica.

Os longas contam com o aval da Federação Brasileira Espírita, que, antes das filmagens de Nosso Lar 2, fez uma oficina com os atores sobre a religião, a história de Chico Xavier e o livro Os Mensageiros, inspiração para os filmes.

