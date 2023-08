‘Nosso Lar’: fenômeno espírita voltará a ser exibido nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há pouco mais de uma década, Nosso Lar levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas para assistir à história inspirada no livro de Chico Xavier. Agora, o longa de sucesso voltará às salas de todo o Brasil a partir de 28 de setembro, como parte dos preparativos para a sequência Nosso Lar 2 – Os Mensageiros, que estreia no dia 25 de janeiro de 2024.

Nosso Lar é baseado no livro homônimo de Chico Xavier e acompanha a jornada de André Luiz, um médico que, após sua morte, acorda no mundo espiritual. Além do filme original, a nova exibição contará ainda com uma cena inédita da futura sequência do fenômeno espírita. A trama a ser lançada em 2024 se baseia no best-seller Os Mensageiros, livro psicografado por Chico Xavier (o verdadeiro “autor” seria o espírito que ditou a obra para o médium, André Luiz).

A história acompanha um grupo de espíritos que, sob a liderança de Aniceto (Edson Celulari), quer ir à Terra para resgatar três pessoas prestes a fracassar em suas missões. “Na primeira história, Nosso Lar, em 2010, abordamos a ideia do que existe da vida depois da vida e as relações entre pessoas e ambientes na dimensão paralela. Agora, contamos que estamos praticamente misturados com essa outra realidade”, disse o diretor Wagner de Assis.

Confira o trailer da reexibição:

