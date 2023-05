‘A Pequena Sereia’ e mais estreias que vão agitar os cinemas em maio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao longo do mês de maio, as salas de cinema serão dominadas por arrasa-quarteirões, sejam eles sequências de franquias intermináveis, remakes de antigos sucessos ou novas versões cinematográficas do mundo do crime. Dentro de carros ou restaurantes italianos, no fundo do mar ou no espaço sideral, essas estreias prometem agitar as salas de cinema. Confira a seguir os destaques:

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Quando: 4 de maio

Peter Quill (Chris Pratt) e sua gangue de anti-heróis espaciais estão de volta no longa final da trilogia dirigida por James Gunn. Após os eventos de Vingadores: Ultimato, o grupo tenta estabelecer uma nova dinâmica que funcione, mas permanece estremecido com a perda de Gamora (Zoe Saldana). Quando ecos do passado do guaxinim criminoso Rocket (Bradley Cooper) trazem novos problemas, porém, eles não têm opção senão se unir.

Mafia Mamma: De Repente Criminosa

Quando: 11 de maio

A atriz Toni Collette nunca esteve tão glamourosa quanto em Mafia Mamma, comédia de ação que a coloca no comando de um império mafioso na Itália após a morte de seu avô distante. Como dona de casa americana — traída pelo marido e com o ninho vazio —, ela não é nada apta para assumir a chefia do crime, e assim passa por inúmeras trapalhadas de alto risco enquanto ganha a mentoria de ninguém menos que a musa italiana Monica Bellucci.

Velozes e Furiosos 10

Quando: 18 de maio

Penúltimo longa da franquia iniciada em 2001, o blockbuster conta com o elenco mais estrelado — e extenso — até então, com nomes como Charlize Theron, Jordana Brewster, John Cena, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno e mais. Nesta corrida, Dominic Toretto (Vin Diesel) é o alvo do vilão Dante (Jason Momoa), filho de um traficante brasileiro que o piloto enfrentou em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio. Vingativo, ele planeja destruir a família de Toretto desde 2011 — e não medirá forças para colocar seu plano em ação.

A Pequena Sereia

Quando: 25 de maio

Aguardado remake do clássico infantil de 1989, A Pequena Sereia traz a jovem cantora e atriz Halle Bailey para o papel da mulher-peixe mais famosa da ficção. Revisada para se encaixar na duração de 2 horas e 15 minutos (quase 1 hora a mais que a animação), a história continua essencialmente a mesma, acompanhando a ida de Ariel para a terra a fim de conquistar o príncipe Eric. O resto do elenco é preenchido por Melissa McCarthy, Javier Bardem e Jacob Tremblay, entre outros.