A nova rotina de saúde de Chris Hemsworth ao descobrir risco de Alzheimer

No ano passado, o astro de Thor, Chris Hemsworth, foi pego de surpresa ao descobrir uma predisposição genética que aumenta o risco para a doença de Alzheimer — revelação que aconteceu durante as gravações da série documental Sem Limites, do Disney+ e do National Geographic. Agora, o ator afirma que a notícia serviu de alerta para que ele implantasse algumas mudanças no estilo de vida. “Estou levantando pesos com menos frequência do que antes e incorporando mais exercícios cardiovasculares e de resistência”, detalhou ele em entrevista recente à revista Men’s Health.

Dono de um físico musculoso, o qual ele ostenta em papéis como o do herói Thor, o australiano também passou a dormir melhor e a tomar banhos de gelo. Outra mudança foi a inclusão de momentos de solitude na rotina. “Sempre fui muito consistente e comprometido com os exercícios físico, mas ultimamente senti a necessidade de reservar um tempo para mim mesmo, sem qualquer voz ou estímulo externo, um tempo para a quietude.”

As mudanças vieram depois que um teste genético feito para a série apontou que o ator tem duas cópias do gene ApoE4, herdado de seus pais. A ideia era que Hemsworth recebesse os resultados ao vivo, mas o diretor acabou lhe contando em particular. Depois da notícia, ele decidiu manter as referências ao Alzheimer no programa, para conscientizar o público sobre medidas preventivas.

Em entrevista à revista americana Vanity Fair, ele disse que os testes confirmaram seu “maior medo”: por possuir ambas cópias do gene, Hemsworth está entre 2-3% da população que tem dez vezes mais chances de desenvolver a doença. Ele ressaltou que não se trata de um diagnóstico, já que não é um gene pré-determinístico, mas é um forte indício — e seu avô está atualmente em tratamento para Alzheimer.

