A dieta que ajuda a prevenir demências como o Alzheimer, segundo estudo

Novos estudos observacionais sugerem que os padrões alimentares podem oferecer benefícios protetores contra o declínio cognitivo. Em idosos, a dieta MIND – Intervenção Mediterrânea-DASH para Atraso Neurodegenerativo – mistura das dietas mediterrâneas e DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), com algumas modificações foi associada a uma diminuição do risco de demência. É o que aponta os resultados de um estudo publicado no The New England Journal of Medicine.

A dieta MIND incorpora ao cardápio substâncias neuroprotetoras e antioxidantes, preconizando alimentos saudáveis como verduras escuras, legumes, grãos integrais, azeite, peixe, aves e vinho tinto e restringindo ou eliminando o consumo de produtos processados e ultraprocessados.

Para testar os efeitos cognitivos da dieta, pesquisadores ingleses do National Institute on Aging realizaram um ensaio clínico randomizado e controlado, com 1929 idosos sem comprometimento cognitivo, mas com histórico familiar de demência e índice de massa corporal superior a 25. O primeiro grupo, de 301 pessoas, seguiu a dieta MIND e o segundo, com 303 participantes, uma dieta controle com restrição calórica leve durante três anos. Após esse período, responderam a um questionário de 14 itens e fizeram uma bateria de exames que incluiu 12 testes cognitivos.

O ensaio foi concluído por 93,4% dos participantes, em que foram observadas melhorias na cognição de ambos os grupos, com aumentos de 0,205 unidades padronizadas no grupo de dieta MIND e 0,170 unidades padronizadas no grupo de dieta controle.

Estudos anteriores – como o publicado no Alzheimer’s & Dementian, em 2015 – já demonstraram que a MIND é eficaz para combater o declínio cognitivo e prevenir doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, afetando o cérebro em sua estrutura e função, com efeitos mais significativos na prevenção da demência em fases mais leves, pois promove melhorias nos vasos cerebrais, redução da adiposidade corporal, melhora na pressão arterial e redução do acúmulo de proteína beta-amiloide (relacionada à doença de Alzheimer) e atrofia cerebral.

Siga