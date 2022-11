Chris Hemsworth descobre risco de Alzheimer e vai dar um tempo na atuação

Durante as gravações da nova série documental Sem Limites, do Disney+ e do National Geographic, Chris Hemsworth descobriu ter um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer. Um teste genético apontou que o ator australiano tem duas cópias do gene ApoE4, herdado de seus pais. Em entrevista à revista americana Vanity Fair, ele disse que os testes confirmaram seu “maior medo”: por possuir ambas cópias do gene, Hemsworth está entre 2-3% da população que tem dez vezes mais chances de desenvolver a doença. Motivado pela notícia e pelas experiências vividas na série, o astro planeja passar um tempo longe das câmeras.

Hemsworth ressaltou que não se trata de um diagnóstico, já que não é um gene pré-determinístico, mas é um forte indício. Ele também revelou que seu avô está atualmente em tratamento para Alzheimer. “Não é como se eu tivesse recebido minha demissão”, disse o ator, explicando que estar em um programa que aborda formas de viver mais e com mais saúde “realmente desencadeou algo em mim para querer tirar um tempo”. Seu plano, então, é terminar a turnê de divulgação da série e parar de atuar. “Vou para casa e vou ter um bom tempo livre e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com minha esposa”, completou.

A proposta da série Sem Limites com Chris Hemsworth— lançada na semana passada no streaming — é explorar a ideia de combate ao envelhecimento e descobrir o potencial do corpo, baseando-se em novas evidências científicas. Ao longo dos episódios, o ator cumpre desafios que testam os limites do ser humano. Durante a produção, o criador Darren Aronofsky, e um dos médicos da equipe, Peter Attia, discutiram como seria feita a revelação dos testes. A ideia era que Hemsworth recebesse os resultados ao vivo, mas Aronofsky acabou lhe contando em particular. O ator preferiu manter as referências ao Alzheimer no programa, para conscientizar o público sobre medidas preventivas. “Minha preocupação era que eu não queria manipular e dramatizar demais, e transformar em algum tipo de empatia piegas ou qualquer outra coisa para entretenimento”, disse