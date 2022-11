O que rola no grupo de WhatsApp dos Vingadores – sim, isso existe

Os Vingadores, quem diria, não se juntam apenas nos cinemas para combater violões. Nas horas vagas, Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans) e Viúva Negra (Scarlett Johanson) passam o tempo fofocando em um grupo de WhatsApp (ou outro aplicativo não revelado). Sim, isso é real. Hemsworth contou em entrevista no programa Jimmy Kimmel Live! que ele e a formação original do primeiro filme dos Vingadores, lançado em 2012, conversam com frequência em um aplicativo de mensagens. O assunto mais recente que esquentou as conversas por lá foi a capa da revista People que elegeu Evans como o homem mais sexy do mundo este ano.

Na foto, o intérprete do Capitão América aparece com as mãos para trás do corpo flexionando os músculos do braço. “O que você está fazendo com as mãos aí atrás?”, disse Hemsworth no grupo. “Downey [Homem de Ferro] disse que ele estava sendo preso. Eu disse que era uma bela foto de caneca. Então Jeremy Renner [Gavião Arqueiro] falou várias bobagens que eu não posso repetir”, revelou o ator de Thor. Segundo ele, de todos os integrantes do grupo, Renner é o mais “safadinho”. Antes de Chris Evans ser eleito o homem mais sexy do mundo, o intérprete de Thor já havia ocupado esse posto em 2014 — ao que Renner disse ser uma “passada de tocha” para o colega. Vai saber o que mais acontece nesse grupo.