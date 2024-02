A nova alegação de Alec Baldwin após ser indiciado por homicídio culposo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Alec Baldwin se declarou inocente da nova acusação de homicídio involuntário movido contra ele pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as gravações do filme Rust, em 2021. O ator deveria comparecer a um tribunal do Novo México nessa quinta-feira, 1º, mas declinou da sua presença por meio de um documento escrito em que alega inocência.

Baldwin voltou à mira da Justiça no início do mês, depois de se livrar temporariamente do escrutínio jurídico: em janeiro do ano passado, ele foi acusado formalmente pelo crime, mas os promotores retiraram as acusações depois que a defesa alegou que o revólver que matou Halyna fora modificado pouco antes do tiro fatal. Desde o início o processo, Baldwin alega que não puxou o gatilho, e que a arma teria disparado sozinha. Novos testes periciais, no entanto, afirmaram o contrário. Com isso, o ator foi novamente indiciado pelo júri local, que alegou que o autor causou a morte de Halyna por negligência ou “total desrespeito ou indiferença” pela segurança no set.

Relembre o caso

No dia 21 de outubro de 2021, Baldwin se preparava para filmar uma cena em que sacava uma arma quando ela disparou. A pistola estava carregada com balas reais e atingiu Hutchins no peito e o diretor Joel Souza no ombro, matando a diretora de fotografia. Além de Baldwin, a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, será julgada em 21 de fevereiro sob a acusação de homicídio culposo e adulteração de provas. Hannah carregou por engano uma bala real na arma de Baldwin, que deveria conter apenas munição cenográfica. Não está claro, no entanto, como a munição letal foi misturada aos festins.

Caso seja condenado, Alec Baldwin pode pegar até 18 meses de prisão, a pena máxima prevista para o crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) no Novo México, estado americano responsável pela investigação do caso. O filme, por sua vez, foi finalizado no primeiro semestre de 2023 e agora busca por distribuidoras ao redor do globo.

