A justificativa de Julia Roberts para nunca ter feito cenas de nudez

Ícone do cinema americano e estrela do hit da Netflix O Mundo Depois de Nós, Julia Roberts foi escolhida pela Vogue britânica para estampar a capa da edição de janeiro, entrevistada pelo cineasta Richard Curtis, que há 25 anos enquadrou o rosto da atriz nas cenas de Um Lugar Chamado Notting Hill. Falando sobre carreira, fama e feminismo, a atriz foi questionada se sentia pressão para ser, de alguma forma, um símbolo ou exemplo para as mulheres que acompanham sua carreira. Julia então respondeu que via em suas negativas dentro da indústria cinematográfico o aceno para o público feminino. “O que escolho não fazer é o mais representativo de mim”, disse ela, em seguida apontando para a decisão de não aceitar cenas de nudez.

Sobre sua filmografia de mais de 60 longas, Roberts usou sua preferência por filmes de “indicação livre” para exemplificar o ponto: “Não quero criticar as escolhas dos outros, mas não tirar minhas roupas ou me colocar em situações fisicamente vulneráveis é uma escolha que faço por mim mesma. Na prática, é algo que opto por não fazer, ao invés de algo que escolho”. Até hoje, a atriz nunca expôs seu corpo nu, apesar de ter trabalhado com temáticas sexuais em filmes como Closer: Perto Demais e Uma Linda Mulher.

Para além deste tópico, a atriz também opinou sobre o estado da fama contemporânea, impactada pelas redes sociais e uma saturação do setor de entretenimento. Questionada se considera mais fácil ascender ao estrelato hoje do que na década de 1990, ela apontou as “diferenças totais” entre as circunstâncias: “Me sinto um dinossauro quando olho para a estrutura da indústria e percebo que tudo mudou”. Já o segredo de sua aparência jovial aos 56 anos, ela garante que se beneficia de uma boa genética e da felicidade — fórmula com a qual ela foi presenteada.

