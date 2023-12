Julia Roberts vive terror digital em ‘O Mundo Depois de Nós’

O Mundo Depois de Nós (Leave The World Behind; Estados Unidos; disponível na Netflix)

Em um fim de semana aparentemente comum, Amanda (Julia Roberts) e o marido, Clay (Ethan Hawke), viajam com os filhos para uma mansão na pacata Long Island. Só que o descanso é interrompido por fatos estranhos: um navio invade a praia e quase atinge a família; a internet e aparelhos tecnológicos deixam de funcionar; e um pai e uma filha, vividos magistralmente por Mahershala Ali e Myha’la Herrold, batem à porta no meio da noite pedindo refúgio na casa que dizem ser deles, enquanto alardeiam a possibilidade de um ataque cibernético. Inspirado no livro homônimo de Rumaan Alam, a produção une a paranoia da sociedade digital a um suspense psicológico intrincado que disseca os medos e angústias do ser humano.

