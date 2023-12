A inusitada razão pela qual Nicolas Cage quer se aposentar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No próximo dia 7 de janeiro, o ator Nicolas Cage fará 60 anos de idade. A proximidade com a data o levou a uma reflexão peculiar. Em entrevista à revista Vanity Fair, ele disse que seu pai morreu aos 75 anos, logo, seu destino pode ser o mesmo. “O que eu quero fazer com esses últimos 15 anos, usando meu pai como referência? Para mim ficou muito claro que quero passar esse tempo com a minha família”, afirmou o ator, que é casado e tem três filhos.

Claro, a conta feita por ele é simbólica, mas o levou a decidir pela aposentadoria. “Acho que vou fazer mais uns três ou quatro filmes”, disse. “Eu sinto que tudo o que eu gostaria de dizer com o cinema, eu já disse. Acho que cheguei no meu máximo em relação às minhas atuações. Serei mais seletivo de agora em diante. Quero me despedir no auge.” Ao que tudo indica, o caminho de fato será este.

Após ser um dos atores mais elogiados e populares de Hollywood, Nicolas Cage caiu no limbo de filmes ruins onde personalidades se acomodam – ou precisam pagar as contas (uma realidade para o ator, que já assumiu ser um tanto esbanjador). A volta por cima ficou marcada com a comédia O Peso do Talento, de 2022, na qual Cage interpreta a si mesmo: ele é um ator em baixa, que aceita fazer uma “presença vip” na festa de um ricaço para ganhar 1 milhão de dólares e pagar dívidas. Agora, ele acaba de lançar o filme O Homem dos Sonhos, ainda sem data de estreia no Brasil, que vem sendo aclamado como seu melhor trabalho até hoje. Veja o trailer a seguir.

