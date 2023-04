Nicolas Cage reforça time de Dráculas famosos do cinema

Em Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe, que acaba de chegar aos cinemas, Nicolas Cage encarna uma versão caricata e canastrona do famoso vampiro Conde Drácula — o que se encaixou bem no filme de comédia que mostra as dores de Renfield (Nicholas Hoult), o eterno assistente submisso do monstrengo. Cage, então, entra para uma longa lista de atores famosos que deram vida ao personagem icônico. Confira no vídeo a seguir três interpretações que marcaram época para relembrar a jornada do vampiro mais pop do cinema: