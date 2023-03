A homenagem que Bruce Willis ganhou de Demi Moore em seu aniversário

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Demi Moore, ex-esposa de Bruce Willis, compartilhou nas redes sociais um vídeo das comemorações do aniversário de 68 anos do ex-marido, diagnosticado com demência no início do ano. “Feliz aniversário, BW! Que bom que pudemos celebrar você hoje. Te amo e amo nossa família”, escreveu Moore na legenda da publicação.

Nas imagens, Willis aparece alegre rodeado pela família. Todos cantam parabéns, enquanto o ator acompanha a música e se diverte apando as velinhas e recebendo abraços dos familiares. Willis e Demi Moore foram casados por 13 anos. Do relacionamento, nasceram três filhas. O ator ainda tem outras duas filhas com a atual esposa, a modelo Emma Heming Willis.

Diagnosticado em fevereiro, Willis sofre de um quadro de demência frontotemporal, ou DFT. É uma doença ainda sem cura, com tratamento focado em cuidar dos sintomas — já que é progressiva, ou seja, não pode ser revertida e costuma se intensificar com o tempo. A doença afeta os lobos frontais e temporais do cérebro, resultando em mudanças no comportamento e na linguagem — no caso de Bruce, familiares informaram que ele já não reconhece mais a mãe e apresenta sinais de agressividade.

Confira o vídeo: